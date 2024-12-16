Realme 14 Pro'nun bazı özellikleri belli oldu

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Realme, yeni orta sınıf telefonu Realme 14 Pro üzerinde çalışıyor. RMX5051 model numarasıyla Geekbench'te görülen telefon, Snapdragon 7s Gen 3 işlemci ve 8 GB RAM ile dikkat çekiyor.

GEEKBENCH PUANLARI

Realme 14 Pro, Geekbench'te tek çekirdek testinden 1166 puan, çok çekirdek testinden ise 3214 puan aldı.

Bu puanlar, Realme 13 Pro'nun elde ettiği 923 ve 2912 puanlara göre önemli bir artışı temsil ediyor.

ANDROİD 15 VE RAM SEÇENEKLERİ

Realme 14 Pro, Android 15 işletim sistemiyle kutudan çıkacak. 8 GB RAM ile listelenen telefonun, farklı RAM seçenekleriyle de sunulması bekleniyor.

SNAPDRAGON 7S GEN 3 İŞLEMCİ

Realme 14 Pro, Snapdragon 7s Gen 3 işlemci ve Adreno 810 grafik işlemci ile güçlendirilecek.

Bu işlemci, Realme 13 Pro'da kullanılan Snapdragon 7s Gen 2'ye göre daha yüksek performans sunuyor.

Realme 14 Pro'nun 8 GB + 128 GB, 8 GB + 256 GB ve 12 GB + 512 GB olmak üzere üç farklı depolama seçeneğiyle Hindistan'da piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Telefon hakkında daha fazla bilginin önümüzdeki haftalarda ortaya çıkması bekleniyor.