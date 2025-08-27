Realme, dünyanın ilk klimalı telefonunu duyurdu: Chill Fan Phone

Akıllı telefonlarda ısınma sorununa karşı şimdiye kadarki en sıra dışı çözümlerden biri Realme'den geldi.

Şirket, içine adeta minyatür bir klima yerleştirilmiş ve dışarıya hava üfleyebilen yeni modeli Chill Fan Phone'u tanıttı.

MUMU SÖNDÜRECEK KADAR GÜÇLÜ SOĞUTMA

Telefonun yan çerçevesinde yer alan hava kanallarından çıkan hava akımının, bir mumu söndürebilecek kadar güçlü olduğu belirtiliyor.

Bu aktif soğutma sistemi, gerektiğinde kapatılabiliyor ve telefonun çekirdek sıcaklığını 6°C'ye kadar düşürebiliyor.

15.000 MAH BATARYALI MODEL DE GELDİ

Realme, klimalı telefon modelinin yanı sıra 15.000 mAh kapasiteli dev bir bataryaya sahip başka bir telefonu daha duyurdu.

Bu modelin, tam dolumda 50 saate kadar video izleme süresi sunduğu iddia ediliyor.

Realme, bu yeni ve ilginç teknolojilerinin tüm teknik detaylarını, Fan Festivali'nde paylaşacak.

Bu festivalde, Chill Fan Phone'un diğer özellikleri ve fiyatı hakkında daha net bilgilerin ortaya çıkması bekleniyor.