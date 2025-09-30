Realme GT 8 Pro, değiştirilebilir kamera modülü ile geliyor

Çinli akıllı telefon üreticisi Realme'nin yeni amiral gemisi Realme GT 8 Pro hakkında heyecan verici yeni sızıntılar ortaya çıktı.

Paylaşılan bir tanıtım görseli, telefonun kamera tasarımında, kullanıcıların değiştirebileceği bir kamera modülüne yer verileceğini gösteriyor.

DEĞİŞTİRİLEBİLİR KAMERA MODÜLÜ

Bu yenilikçi yaklaşım, kullanıcıların cihazlarının görünümünü geleneksel kamera çerçevelerinin ötesine geçerek şekillendirmesine olanak tanıyacak.

Görselde robot yüzü, yuvarlak ve kare olmak üzere üç farklı tasarımda modül yer alıyor.

Tasarımdaki bu farklılığın yanında, telefona "Ultra Eye" adıyla tanıtılan 200 MP'lik bir periskop telefoto kameranın da ekleneceği belirtiliyor.

AMİRAL GEMİSİ SEVİYESİNDE PERFORMANS

Diğer sızıntılara göre Realme GT 8 Pro, gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga setinden ve Realme'nin özel R1 ekran çipinden alacak.

BOE ile geliştirilen 2K çözünürlüklü ve 144Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekran ise 4.000 nit tepe parlaklığa ulaşabilecek.

Pil tarafında ise 7.000 mAh'nin üzerinde kapasiteli bir batarya ve 120W hızlı kablolu şarj bekleniyor. Telefonun ekim ayında Çin'de tanıtılması planlanıyor.