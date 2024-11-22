Redmi K80 modellerinin tanıtım tarihi ortaya çıktı

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Sızıntılara göre Redmi K80 ve K80 Pro, 27 Kasım'da Çin'de düzenlenecek bir etkinlikle tanıtılacak. Sızdırılan tanıtım görseli, telefonların tasarımına dair ipuçları da veriyor.

Görsele göre, her iki cihaz da Xiaomi 14 Civi'den esinlenen bir tasarıma sahip olacak. Arka tarafta sol üst köşede dairesel bir kamera adası bulunuyor.

Ancak her iki telefonda da Civi modellerinden ayıran doğrusal bir LED flaş şeridi yer alıyor.

İKİ MODEL OLARAK GELİYOR

Bu yıl Redmi K80 ailesinde sadece iki model yer alacak. Redmi K80 ve K80 Pro'nun yanı sıra bir K80 Pro+ varyantı beklenmiyor. Pro modeli, Qualcomm Snapdragon 8 Elite yonga setinden güç alacak.

GÜÇLÜ ÖZELLİKLER

Her iki akıllı telefon da 6,67 inç 2K 120Hz düz ekran ve IP68 toza ve suya dayanıklılık sertifikası gibi ortak özelliklere sahip.

Pro varyantı 120W kablolu ve 50W kablosuz şarjı desteklerken, standart model 90W kablolu ve 30W kablosuz şarj ile gelecek.

POCO F SERİSİ OLARAK KÜRESEL PAZARDA

Redmi K80 serisinin, POCO F7 serisi olarak küresel pazara sunulması bekleniyor. Redmi K80, POCO F7 olabilirken, K80 Pro ise POCO F7 Pro adıyla piyasaya sürülebilir.