Redmi K90 Pro Max geliyor: İşte tasarımı ve çıkış tarihi

Xiaomi'nin alt markası Redmi, ilk kez "Pro Max" takısını taşıyacak olan K90 Pro Max modelinin 23 Ekim'de tanıtılacağını duyurdu. Markanın bu yeni cihazla premium sınıfa daha da yaklaşmayı hedeflediği görülüyor.

Paylaşılan resmi görseller, cihazın tasarımına dair önemli ipuçları veriyor. Büyük dikdörtgen arka kamera modülü ve bu modülde yer alan periskop telefoto lens, K90 Pro Max'in kamera yetenekleri konusunda iddialı olacağını gösteriyor.

Düz ekran tasarımı, ince çerçeveler ve neredeyse görünmez selfie kamera deliği modern bir görünüm sunarken, ses tarafında Bose destekli bir hoparlör sisteminin kullanılacak olması da dikkat çekiyor.

BEKLENEN ÖZLELİKLER

Telefonun kalbinde hangi işlemcinin yer alacağı resmi olarak açıklanmasa da Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga setinin kullanılacağı tahmin ediliyor.

Bu durum, K90 Pro Max'i Redmi tarihindeki en güçlü K serisi modeli yapabilir ve markanın artık sadece fiyat-performans odaklı olmadığını gösteriyor.