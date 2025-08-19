Redmi Note 15 Pro modelleri 21 Ağustos'ta tanıtılacak: İşte özellikleri

Xiaomi, uzun süredir sızıntılarla gündemde olan yeni orta-üst segment telefonları Redmi Note 15 Pro serisini duyurmaya hazırlanıyor.

Şirket, resmi Weibo sayfası üzerinden yaptığı bir paylaşımla, Redmi Note 15 Pro ve Redmi Note 15 Pro+ modellerinin 21 Ağustos'ta Çin'de düzenlenecek özel bir etkinlikte tanıtılacağını doğruladı.

SERİNİN YILDIZI: REDMI NOTE 15 PRO+ VE ÖZELLİKLERİ

Lansmanda en çok dikkat çekecek modelin Redmi Note 15 Pro+ 5G olması bekleniyor. Daha önce gelen sızıntılara göre bu telefon, 1,5K çözünürlüğe sahip kavisli bir OLED ekran, 50 MP ana sensör ve 50 MP telefoto lensten oluşan güçlü bir kamera kurulumu ile gelecek.

Ayrıca cihazın 7000 mAh'in üzerinde devasa bir batarya kapasitesine sahip olacağı belirtiliyor.

Performans tarafında ise Redmi Note 15 Pro+, Qualcomm’un henüz duyurulmamış yeni Snapdragon 7s Gen 4 yonga setinden güç alacak.

UYDU ÜZERİNDEN MESAJLAŞMA DESTEĞİ

Redmi Note 15 Pro serisinin belki de en çarpıcı özelliği, Pro+ modelinde yer alacak olan uydu üzerinden mesajlaşma desteği olacak.

Çin'in BeiDou uydu sistemi üzerinden çalışacak bu teknoloji, kullanıcıların hücresel kapsama alanı dışında kaldıklarında bile acil durumlarda iletişim kurmalarına olanak tanıyacak.

Ancak bu özelliğin, standart Pro+ modelinde değil, sadece bu modelin özel bir versiyonunda yer alacağı düşünülüyor.

TÜRKİYE'YE POCO X8 OLARAK GELEBİLİR

Redmi Note 15 Pro serisinin tüm bu heyecan verici özellikleri Türkiye'deki kullanıcıları da yakından ilgilendiriyor.

Xiaomi'nin sıkça başvurduğu bir strateji olan yeniden markalama nedeniyle, bu telefonların ilerleyen dönemde Türkiye pazarında POCO X8 serisi olarak lanse edildiğini görmemiz oldukça muhtemel.