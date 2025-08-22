Redmi Note 15 Pro ve Pro+ tanıtıldı: İşte fiyatları ve özellikleri

Xiaomi, dün akşam düzenlediği etkinlikte Redmi Note 15 Pro ve Pro+ modellerini kullanıcılarla buluşturdu.

Yeni seri, orta segmentte güçlü donanım, gelişmiş dayanıklılık ve uzun pil ömrüyle öne çıkıyor.

ÖNE ÇIKAN ORTAK ÖZELLİKLER

Her iki model de 6,83 inç boyutunda, 1.5K çözünürlüğe ve 3200 nit parlaklığa sahip OLED ekran kullanıyor.

Ayrıca her iki telefonda da 7000 mAh'lik dev bir batarya ve IP69K gibi üst düzey dayanıklılık sertifikaları bulunuyor.

PRO VE PRO+ ARASINDAKİ FARKLAR

Standart Pro modeli MediaTek Dimensity 7400 Ultra işlemci ve 45W şarj ile gelirken, Pro+ versiyonu Snapdragon 7s Gen 4 yonga seti ve 90W hızlı şarj desteği sunuyor.

Kamera tarafında ise Pro+'da 50 MP'lik telefoto kamera yer alırken, standart modelde 50 MP ana kameranın yanında yardımcı sensörler bulunuyor.

REDMI NOTE 15 PRO FİYATLARI

Redmi Note 15 Pro'nun başlangıç fiyatı 8 GB RAM ve 256 GB depolama için 208 dolar olarak açıklandı.

Pro+ modeli ise 12 GB RAM ve 256 GB depolama ile 278 dolardan başlıyor ve uydu mesajlaşma özelliğine sahip versiyonu 348 dolara kadar çıkıyor.