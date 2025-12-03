Redmi Note 15 serisinin Avrupa fiyatları belli oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Xiaomi, ağustos ayında anavatanı Çin'de kullanıcıların beğenisine sunduğu Redmi Note 15 serisini küresel pazarlara getirmeye hazırlanıyor.

Sızdırılan yeni raporlar, merakla beklenen serinin Avrupa fiyatlarını, görsellerini ve teknik detaylarını gün yüzüne çıkardı.

PİL PERFORMANSINDA DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

Avrupa Enerji Etiketleme Ürün Kaydı verilerine göre serinin orta modeli Note 15 Pro, 6.580 mAh kapasiteli bataryasıyla tek şarjda 60 saat 50 dakikaya kadar kullanım sunarak öne çıkıyor.

Pro Plus versiyonu ise 6.500 mAh batarya ile 60 saatin üzerinde bir performans vadediyor.

Ayrıca paylaşılan veriler, serideki tüm modellerin bataryalarının 1000 şarj döngüsüne kadar kapasitelerinin yüzde 80'ini koruyacağını gösteriyor.

İŞLEMCİ VE KAMERA ÖZELLİKLERİ NETLEŞTİ

Serinin en üst modeli olan Redmi Note 15 Pro Plus, gücünü Snapdragon 7s 4. Nesil yonga setinden alırken 200 MP ana kamera ve 100W hızlı şarj desteğiyle geliyor.

Standart Note 15 modelinde Snapdragon 6 Gen 3 işlemci tercih edilirken, Pro modelinde MediaTek Dimensity 7400 Ultra işlemciye yer veriliyor.

REDMI NOTE 15 AVRUPA FİYATLARI BELLİ OLDU

Sızdırılan bilgilere göre Redmi Note 15 5G modeli, 8 GB RAM ve 256 GB depolama seçeneğiyle Avrupa pazarında 299 euro fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

Serinin diğer üyeleri Note 15 Pro 5G 399 euro, en üst seviye Note 15 Pro Plus 5G ise 499 euro fiyatla raflardaki yerini alacak.