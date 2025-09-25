Redmi Pad 2 Pro ve Xiaomi Pad Mini Türkiye'de satışa çıktı

Çinli teknoloji devi Xiaomi, tablet ailesini Türkiye'de satışa sunduğu iki yeni modelle genişletti.

Redmi Pad 2 Pro büyük ekranıyla, Xiaomi Pad Mini ise kompakt yapısıyla farklı kullanıcı ihtiyaçlarını hedefliyor.

REDMI PAD 2 PRO: BÜYÜK EKRAN VE UZUN PİL ÖMRÜ

Redmi Pad 2 Pro, 12,1 inçlik 2.5K çözünürlüklü ve 120 Hz yenileme hızına sahip bir ekranla geliyor. Cihaz, gücünü Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 işlemciden ve 8 GB'a kadar RAM'den alıyor.

12.000 mAh kapasiteli dev bataryası, 33W hızlı şarj ve 27W ters şarj desteği sunuyor. Redmi Pad 2 Pro, Türkiye'de 15 bin 799 TL’den başlayan fiyatlarla kullanıcıya sunuluyor.

XIAOMI PAD MINI: KOMPAKT TASARIM, YÜKSEK PERFORMANS

Taşınabilirliği ön planda tutan Xiaomi Pad Mini ise 8,8 inçlik 3K çözünürlüklü ve 165 Hz yenileme hızına sahip bir ekrana sahip.

Sadece 326 gram ağırlığındaki cihaz, gücünü MediaTek'in güçlü Dimensity 9400+ işlemcisinden ve 12 GB'a kadar RAM'den alıyor.

7.500 mAh bataryası 67W hızlı şarj desteği sunan tablet, özel kalem ve klavye aksesuarlarını da destekliyor.

Xiaomi Pad Mini'nin 12 GB RAM ve 512 GB depolamalı versiyonu ise 19 bin 999 TL fiyatla raflardaki yerini aldı.