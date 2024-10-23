Roblox geri adım attı: Türk yasalarına saygılıyız

Popüler çevrim içi oyun platformu Roblox, terör propagandası, çocuk istismarı ve cinsel içerikli paylaşımlar nedeniyle Türkiye'de erişim engeliyle karşı karşıya kalmasının ardından önemli bir adım attı.

Şirket, bu endişeleri gidermek ve yerel düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla Türkiye'de bir ofis açma kararı aldığını duyurdu.

"İŞBİRLİĞİ YAPMAYA KARARLIYIZ"

Roblox adına yapılan açıklamada şöyle denildi:

"TÜRK YASALARINA SAYGILIYIZ"

Roblox'un açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Platforma erişimin yeniden sağlanması durumunda Türkiye'de bir ofis açma ve yerel dilde hizmet verecek ek moderatörler de dahil olmak üzere, özel bir ekip işe alma planımız hazırdır. Roblox, Türkiye'deki yerel yasa ve düzenlemelere saygı duymaktadır. Oyuncuların ve geliştiricilerin güvenliğini ön planda tutarak, platforma erişimi yeniden sağlamak amacıyla yerel yetkililerle ve yasal süreçlerle aktif olarak işbirliği içindeyiz.”