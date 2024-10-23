Rusya Dışişleri Bakanlığı: Benzeri görülmemiş siber saldırı altındayız

Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi sırasında, Rusya Dışişleri Bakanlığının resmi internet sitesi geniş çaplı bir siber saldırıya maruz kaldı. Bu saldırı nedeniyle Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nın haftalık basın toplantısı da gecikmeli olarak gerçekleştirildi.

"SİBER SALDIRI, BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ SEVİYEDE"

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Zaharova, şunları söyledi:

Rusya Dışişleri Bakanlığının internet sitesine yurt dışından büyük ölçekli bir siber saldırı başlatıldı. Saldırılar halen devam etmekte ve durumu kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor. Saldırıların giderek yoğunlaştığını gözlemliyoruz. Web sitemize yapılan bu saldırı, şimdiye kadar eşi benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaştı. Bu nedenle basın toplantısının görüntülerini internet sitemize yüklememeye karar verdik ve toplantıyı ertelemek zorunda kaldık. Teknik ekiplerimiz, yetkili makamlar ve erişim sağlayıcılarıyla birlikte saatlerdir saldırıları püskürtmek için çalışıyor.