Rusya'da yeni telefon ve tabletlerde zorunlu uygulama

Dijital dünyada global şirketlerin yaşattığı güvenlik sorunlarına karşı bazı ülkeler, kendi sosyal medya ağlarını ve mesajlaşma uygulamalarını yürürlüğe koyuyor.

Çin'in WeChat uygulamasının ardından Rusya da kendi uygulamasını zorunlu kılıyor.

Rus hükümeti, 1 Eylül’den itibaren ülkede satılacak tüm telefon ve tabletlerde ulusal mesajlaşma uygulaması MAX’ın yüklü olmasını şart koştu.

WHATSAPP VE TELEGRAM'A ALTERNATİF

Hükümetin yazılı açıklamasında, WhatsApp ve Telegram’a rakip olarak geliştirilen MAX’ın, güvenlik ve dolandırıcılıkla mücadele kapsamında öne çıkarıldığı belirtildi.

HIZLA YAYILIYOR

Piyasaya sürüldükten kısa süre sonra özellikle kamu kurumlarında yaygın kullanılmaya başlayan uygulama, vatandaşlar arasında da hızla benimseniyor.

"RUSYA'NIN WECHAT'İ" OLACAK

Çin’deki WeChat modeline benzetilen MAX’ın, Rus şirketi VK’nin geliştirdiği mevcut mesajlaşma altyapısını temel aldığı ifade edildi.

TÜRKİYE, NEXT SOSYAL'E GEÇİYOR

Türkiye'de de TEKNOFEST girişimcileri ve T3 Vakfı/Baykar Teknoloji iş birliğiyle geliştirilen yerli ve milli bir sosyal medya platformu olan Next Sosyal, reklamsız, sansürsüz ve gizliliğe önem veren yapısıyla öne çıkıyor.