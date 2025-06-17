Sağlık odaklı Apple AirPods Pro 3 gelecek yıla ertelendi

Haber Merkezi

Apple'ın yeni nesil kablosuz kulaklığı AirPods Pro 3'ün, endüstri analisti Jeff Pu'dan gelen yeni bir rapora göre 2026 yılında piyasaya sürüleceği iddia edildi.

Bu gecikme, ikinci nesil modelin 2022'de piyasaya sürülmesinden bu yana dört yıllık bir boşluk olacağı anlamına geliyor ki bu, Apple'ın AirPods Pro serisi için en uzun aralık olacak.

LANSMANDA BİR YILLIK ERTELEME İDDİASI

Daha önceki söylentiler ve iOS 26 beta sürümündeki kod referansları, yeni nesil AirPods Pro 3'ün 2025 sonbaharında, muhtemelen iPhone 17 serisiyle birlikte tanıtılacağına işaret ediyordu. Ancak analist Jeff Pu, bu lansmanın 2026'ya kaydırıldığını öne sürdü.

Apple'dan henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Ancak bu iddia doğruysa, yeni Pro kulaklıkları bekleyen kullanıcıların bir yıl daha sabretmesi gerekecek.

Gecikmeye rağmen, AirPods Pro 3 için beklenen özellikler oldukça heyecan verici. Söylentilere göre yeni model, gücünü yükseltilmiş bir H3 çipten alacak, daha iyi aktif gürültü engelleme ve gelişmiş ses performansı sunacak.

En dikkat çekici beklenti ise kulaklıklara kalp atış hızı monitörü ve vücut sıcaklığı takibi gibi sağlık odaklı sensörlerin entegre edilebilecek olması.

Ayrıca, Apple'ın Vision Pro başlığıyla daha iyi etkileşimi destekleyecek mekansal ses ve hareket kontrolü gibi özellikler de bekleniyor.