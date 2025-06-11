Sam Altman cevapladı: Tek bir ChatGPT sorgusu ne kadar enerji harcıyor

Haber Merkezi

OpenAI CEO'su Sam Altman, yapay zekanın gelecekteki etkilerini tartıştığı bir blog yazısında, ChatGPT'de yapılan ortalama bir sorgunun enerji ve su tüketimine ilişkin somut veriler paylaştı.

Bu açıklama, yapay zeka teknolojileriyle ilişkili çevresel maliyetlere yönelik artan endişelerin ortasında geldi.

BİR SORGUNUN ENERJİ VE SU MALİYETİ

Altman, blog yazısında ortalama bir ChatGPT enerji tüketiminin yaklaşık 0,34 Wh olduğunu belirtti. Bunu daha anlaşılır kılmak için, bu enerjinin "yüksek verimli bir ampulün birkaç dakikada tüketeceği enerjiye yakın bir miktar" olduğunu söyledi.

Ayrıca, aynı sorgunun yaklaşık 0,000085 galon veya "bir çay kaşığının yaklaşık 15'te biri" kadar su tükettiğini de açıkladı.

Bu rakamlar, her bir yapay zeka sorgusunun ardında gerçek bir kaynak tüketimi olduğunu gözler önüne seriyor.

ARTAN ENDİŞELER VE GELECEK ÖNGÖRÜSÜ

Yapay zeka teknolojilerinin enerji maliyetleri, araştırmacılar ve çevreciler tarafından giderek daha fazla mercek altına alınıyor.

Bu yılın başlarında yapılan bir araştırma, 2025 sonuna kadar yapay zekanın, Bitcoin madenciliğinden daha fazla güç tüketebileceğini öngörmüştü.

Altman'ın bu şeffaf açıklaması, bu tartışmaların ortasında geldi. Altman ayrıca, gelecekte "zekanın maliyetinin sonunda elektrik maliyetine yakın bir seviyeye geleceğini" öngörerek, enerji verimliliğinin yapay zekanın geleceği için ne kadar kritik olduğunu vurguladı.