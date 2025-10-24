Sam Sung ismiyle tanınan Apple çalışanı yıllar sonra konuştu: Keşke tadını çıkarsaydım

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sam Struan, 2012 yılında Vancouver'daki bir Apple perakende mağazasında çalışırken doğum adı olan Sam Sung'u kullanıyordu.

Bir müşterinin paylaştığı kartvizitinin internette viral olmasıyla bir anda tüm dünyanın tanıdığı bir isim haline geldi.

"İŞİMİ KAYBEDECEĞİMİ SANDIM"

Struan, o anı "çok korkutucu" olarak tanımladı. Telefonunun delice çalmaya başladığını ve bir yakınının öldüğünü sandığını belirten Struan, Reddit'te viral olduğunu öğrendiğinde ise ilk düşüncesinin kovulmak olduğunu ifade etti.

O dönem yeni bir ülkeye taşınmış ve kariyerinin başında olan Struan, "Geriye dönüp baktığımda komik geliyor çünkü muhtemelen sahip olduğum en yüksek iş güvencesine sahiptim." dedi.

APPLE YÖNETİMİ ÖNLEM ALDI

Viral olayın ardından Apple yönetimi, Struan'ı bir süreliğine mağazanın üretim alanından uzaklaştırdı. Ayrıca Struan'ın kartvizitlerine erişimi de engellendi.

İnsanlar mağazaya gelip Sam Sung'u sorsalar da o kimliğini gizlemek zorunda kaldı.

Struan, 2013 yılında perakendeden ayrılarak işe alım alanında yeni bir kariyere başladı.

YENİ İSİM ALDI VE KARTINI SATTI

Struan, 2014 yılında eski kartvizitini ve üniformasını bir hayır kurumu için açık artırmaya çıkardı ve 2 bin 500 doların üzerinde bağış topladı.

O anın en güzel yanının bu olduğunu belirten Sam Sung, daha sonra "Struan" soyadını aldı.

İnternet şakası olarak tanınmak istemediğini ve profesyonel markasının önemli olduğu bir sektöre girdiğini söyleyen Struan, ismini değiştirmekten pişman olmadığını belirtti.

Ancak, "Keşke genç halime bunun komik bir şey olduğunu söyleseydim. Keşke biraz daha sakin olsaydım ve işin tadını çıkarsaydım." dedi.