Samanyolu Galaksisi'ndeki yıldız patlaması görüntülendi NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu, Samanyolu Galaksisi'nde binlerce yıl önce meydana gelen yıldız patlamasının önceden keşfedilmemiş detaylarını fotoğrafladı.

ensonhaber.com

Binlerce yıl önce galaksimizdeki bir yıldız, şiddetli bir şekilde patladı ve onlarca yıldır bilim insanlarının ilgisini çeken Cassiopeia A adında parlak bir süpernova kalıntısı ortaya çıkardı.

James Webb Uzay Teleskobu tarafından çekilen yeni bir görüntü, patlayan yıldızın içine en yakın ve en ayrıntılı görüntüyü ortaya çıkardı.

Tespit edilen görüntü, bir yıldızın patlamasıyla meydana gelen ve "Cassiopeia A (Cas A)" adı verilen süpernovaya ait şimdiye kadar yakalanan en detaylı görüntü oldu.

Gök bilimciler, süpernova kalıntısını önceki gözlemlerde kullanılanlardan farklı ışık dalga boylarında görmek için Webb'in "Yakın Kızılötesi Kamerası"nı ( NIRCam) kullandı.

11 bin ışık yılı uzaklıkta

10 bin yıl önce patlayarak süpernovaya dönüşen yıldızdan geriye kalan gaz ve toz girdaplarından oluşan Cas A, 11 bin ışık yılı uzaklıkta, Cassiopeia Takımyıldızı'nda (Kraliçe veya Koltuk Takımyıldızı) bulundu.

Cass A'nın ışığı, Dünya'ya ilk defa yaklaşık 340 yıl önce ulaşırken; Samanyolu Galaksisi'nde bilinen en genç süpernova olan bu gök cisminin kalıntıları 10 ışık yılı veya 96,6 trilyon kilometre boyunca uzanıyor.

NIRCam ile yakalanan görüntü, yıldızın patlamadan önce uzaya püskürttüğü gazla çarpışan süpernovanın oluşturduğu etkileşimin benzeri görülmemiş ayrıntılarını gösteriyor.

Yeni NIRCam görüntüsünde, süpernova kalıntısının iç kısmında etkileşim sonucu oluşan turuncu ve açık pembe renk parıltıları hakim.

Söz konusu renkler, yıldızın püskürttüğü oksijen, argon, neon ve kükürt gibi gaz halindeki elementlere işaret ediyor.