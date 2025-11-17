Abone ol: Google News

Samsung, 2026'da 7 milyondan fazla katlanabilir telefon satmayı planlıyor

Samsung, Z Fold 7 başarısının ardından 2026'da 7 milyon satış hedeflediğini açıklarken, merakla beklenen üç katlı telefonunu da tanıtmaya hazırlanıyor.

Yayınlama Tarihi: 17.11.2025 14:36
  • Samsung, 2026'da 7 milyon katlanabilir telefon satmayı hedefliyor.
  • Şirket, uygun fiyatlı bir kapaklı model geliştirerek rekabet gücünü artırmayı planlıyor.
  • Aralık'ta tanıtılacak olan Galaxy Z TriFold, ilk üç katlı telefon olacak.

Samsung, katlanabilir akıllı telefon pazarındaki iddiasını sürdürerek 2026 yılına kadar toplam 7 milyon cihaz satmayı hedeflediğini ortaya koydu.

Bu yeni hedef, şirketin 2024 yılındaki tahmini satış rakamlarına göre yaklaşık yüzde 35'lik bir büyümeyi işaret ediyor.

FLIP MODELLERİNDE REKABET KIZIŞIYOR

Şirketin Z Fold serisindeki yükselişi güven tazelerken, kapaklı model olan Z Flip satışlarında düşüş yaşandığı rapor ediliyor.

Samsung'un ABD pazarında liderliği Motorola'ya kaptırması üzerine, rekabet gücünü artırmak için daha uygun fiyatlı bir kapaklı model üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

GALAXY Z TRIFOLD 5 ARALIK'TA GELİYOR

Teknoloji devi, sektörde büyük ses getirecek ilk üç katlı akıllı telefonu Galaxy Z TriFold'u 5 Aralık tarihinde tanıtmaya hazırlanıyor.

Modelin 10 inçlik dev bir ana ekrana ve 2.600 nit parlaklığa sahip dış panele sahip olacağı sızdırılan bilgiler arasında.

Yaklaşık 3 bin dolar fiyat etiketine sahip olması beklenen bu özel cihazın, karmaşık tasarımı nedeniyle ilk etapta sadece 20 bin ila 30 bin adet üretileceği öngörülüyor.

Galaxy Z TriFold'un satışı, küresel pazardan ziyade Güney Kore, Çin ve Singapur gibi belirli bölgelerle sınırlı kalabilir.

