Samsung, 4 popüler modeli için güncelleme desteğini kesti

- Samsung, 2021'de piyasaya sürdüğü Galaxy A52s, A03s, M32 5G ve F42 5G modelleri için güncelleme desteğini sonlandırdı.
- Bu cihazlar artık One UI ve güvenlik güncellemelerini alamayacak ve "kullanım ömrü sonu" listesine eklendi.
- Cihaz sahiplerine, güvenlik riskleri nedeniyle yeni bir telefona geçmeleri öneriliyor.
Samsung, uzun vadeli yazılım desteğiyle tanınan bir marka olsa da bazı modeller için artık yolun sonuna gelindi.
Şirket, 2021 çıkışlı dört akıllı telefon modelini resmî destek listesinden sessizce kaldırdı.
ARTIK GÜNCELLEME ALAMAYACAK MODELLER
Galaxy A52s, Galaxy A03s, Galaxy M32 5G ve Galaxy F42 5G modelleri, artık One UI ve güvenlik güncellemelerini alamayacak.
Bu cihazlar, bir süredir yeni Android sürümlerinden zaten mahrum kalmıştı.
DÖRT YILLIK SAMSUNG GÜNCELLEME DESTEĞİ SÖZÜ DOLDU
Söz konusu modeller, 2021’in ikinci yarısında piyasaya sürülmüş ve bu cihazlara dört yıllık güvenlik güncellemesi sözü verilmişti.
Bu süre dolduğu için cihazlar resmen “kullanım ömrü sonu” (EOL) listesine eklendi.
Eğer bu modellerden birine sahipseniz, cihazınızı kullanmaya devam edebilirsiniz ancak güvenlik açıkları nedeniyle yeni bir telefona geçiş yapmanız tavsiye ediliyor.