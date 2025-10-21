Samsung, 4 popüler modeli için güncelleme desteğini kesti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Samsung, uzun vadeli yazılım desteğiyle tanınan bir marka olsa da bazı modeller için artık yolun sonuna gelindi.

Şirket, 2021 çıkışlı dört akıllı telefon modelini resmî destek listesinden sessizce kaldırdı.

ARTIK GÜNCELLEME ALAMAYACAK MODELLER

Galaxy A52s, Galaxy A03s, Galaxy M32 5G ve Galaxy F42 5G modelleri, artık One UI ve güvenlik güncellemelerini alamayacak.

Bu cihazlar, bir süredir yeni Android sürümlerinden zaten mahrum kalmıştı.

DÖRT YILLIK SAMSUNG GÜNCELLEME DESTEĞİ SÖZÜ DOLDU

Söz konusu modeller, 2021’in ikinci yarısında piyasaya sürülmüş ve bu cihazlara dört yıllık güvenlik güncellemesi sözü verilmişti.

Bu süre dolduğu için cihazlar resmen “kullanım ömrü sonu” (EOL) listesine eklendi.

Eğer bu modellerden birine sahipseniz, cihazınızı kullanmaya devam edebilirsiniz ancak güvenlik açıkları nedeniyle yeni bir telefona geçiş yapmanız tavsiye ediliyor.