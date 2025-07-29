Samsung, ABD pazarında Apple ile farkı kapatıyor

ABD akıllı telefon pazarında uzun süredir devam eden Apple hakimiyeti, Samsung'un son hamleleriyle sarsılıyor olabilir.

Pazar araştırma şirketi Canalys'in 2025 ikinci çeyrek raporuna göre, iki dev arasındaki pazar payı farkı bir yıl içinde önemli ölçüde kapandı.

BAŞARININ SIRRI: UYGUN FİYATLI GALAXY A SERİSİ

Samsung'un bu etkileyici yükselişinin arkasında amiral gemisi S25 serisi değil, uygun fiyatlı Galaxy A serisi modelleri yer alıyor.

Aynı dönemde Apple'ın iPhone sevkiyatları düşerken, Samsung sevkiyatlarını 2,3 milyon adet artırmayı başardı.

TİCARET SAVAŞLARI ÜRETİMİ HİNDİSTAN'A KAYDIRDI

Rapor ayrıca, ABD-Çin ticaret gerilimlerinin tedarik zincirini yeniden şekillendirdiğini gösteriyor.

ABD'ye gönderilen Çin malı telefonların sayısı önemli ölçüde azalırken, Hindistan ve Vietnam'da üretilen telefonların sevkiyatlarında ise adeta bir patlama yaşandı.

Samsung, 2025'in ikinci çeyreği (nisan-haziran) itibarıyla ABD pazar payında ezeli rakibi Apple'ın yalnızca yüzde 18 gerisinde bulunuyor.

Bu fark, Apple'ın 2024'ün ikinci çeyreğinde en az yüzde 33'lük bir avantaja sahip olduğu düşünüldüğünde, Samsung'un bir yıl içinde ne kadar büyük bir ilerleme kaydettiğini gösteriyor.

Bu durum sevkiyat rakamlarına da yansımış durumda; ABD'deki iPhone sevkiyatları 2024'ün ikinci çeyreğine kıyasla 1,6 milyon adet azalırken, Samsung ise aynı dönemde sevkiyatlarını 2,3 milyon adet artırmayı başardı.