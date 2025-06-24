Samsung, ABD topraklarında 2 nm çip üreten ilk şirket olacak

Dünyanın en büyük iki yonga üreticisi TSMC ve Samsung arasındaki rekabet, ABD'de kurulacak yeni nesil üretim tesisleriyle yeni bir boyut kazanıyor.

Gelen son haberlere göre Samsung, ABD'de 2nm çip üretimi konusunda TSMC'ye karşı önemli bir zaman avantajı yakalayabilir.

TEKSAS'TA ÜRETİM BAŞLIYOR

TSMC'nin, Arizona'daki tesislerinde 2nm çip üretimine 2028 yılına kadar başlaması bekleniyor.

Ancak yeni bir rapora göre, Samsung şimdiden Teksas'taki Taylor fabrikasında üretim hatlarını hazırlamaya başladı ve gelecek yılın ocak veya şubat ayından itibaren 2nm çip üretimini başlatabilir.

Bu takvim, Samsung'u ABD'de 2nm üretimi yapan ilk şirket yapacak ve en büyük rakibi TSMC'ye karşı iki yıllık bir başlangıç avantajı sağlayacak.

ABD'de üretilen çipler, gümrük vergilerinden muaf olacağı için teknoloji firmaları için oldukça çekici olacak.

EN BÜYÜK ENGEL: DÜŞÜK ÜRETİM VERİMLİLİĞİ

Bu zamanlama avantajına rağmen, Samsung'un önündeki en büyük engel kendi üretim verimliliği (yield). Samsung'un küresel pazar payında TSMC'nin gerisinde kalmasının en büyük nedenlerinden biri, gelişmiş işlem düğümlerindeki düşük verim oranları.

İddialara göre, Samsung'un SF2 (2nm) üretim süreci şu anda TSMC'nin yüzde 60'ına kıyasla yüzde 40'lık bir verim elde ediyor.

Seri üretime başlamak için genellikle yüzde 70 veya daha yüksek bir verim gerektiğinden, Samsung'un bu avantajı kullanabilmesi için öncelikle bu verimlilik sorununu çözmesi gerekiyor.