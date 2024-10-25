Samsung, akıllı saatleri için Wear OS 5 güncellemesini yayınladı

Haber Merkezi

Samsung, haziran ayında Galaxy Watch 6 serisi için One UI 6 Watch beta programını başlatmış ve daha sonra eski modellere de genişletmişti.

Wear OS 5 tabanlı bu güncelleme, Galaxy Watch 7 ve Galaxy Watch Ultra modellerinde kutudan çıktığı gibi sunuluyordu.

Ancak beta programına kaydolma şartı nedeniyle birçok Galaxy Watch kullanıcısı, henüz Wear OS 5'i deneyimlememişti.

BETA SÜRECİ SONA ERDİ, KARARLI SÜRÜM YAYINLANDI

Samsung, One UI 6 Watch beta programına kayıtlı Galaxy Watch 6 sahiplerine kararlı Wear OS 5 güncellemesini yayınladı.

Bu güncellemeyle birlikte beta süreci resmi olarak sona erdi. Kararlı sürümün, beta programına kayıtlı olmayan kullanıcılara da çok yakında sunulması bekleniyor.

Samsung, gelecek yılın güncellemesine kadar başka bir beta sürümü yayınlamayı planlamıyor.

Bu da, One UI 6 Watch beta programının resmi olarak sona erdiği anlamına geliyor. Gelecek yılki güncelleme için yeni bir beta programının başlatılması bekleniyor.

Google, bu ayın başlarında Pixel Watch ve Watch 2 için Wear OS 5 güncellemesini yayınlamaya başlamış, ancak çeşitli sorunlar nedeniyle güncellemeyi duraklatmak zorunda kalmıştı.