Samsung, Android 16'yı bu ay test etmeye başlayacak

Samsung, Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesini birçok Galaxy kullanıcısına ulaştırma sürecini neredeyse tamamladı. Buna rağmen şirket, gözünü şimdiden bir sonraki büyük güncellemeye dikmiş durumda.

Yeni raporlara göre şirket, Android 16 işletim sistemini temel alacak olan One UI 8 arayüzünün testlerine bu ay içinde başlamayı planlıyor.

Bu durum, daha önceki birçok raporla da destekleniyor. Samsung'un One UI 7.1 güncellemesini atlayarak doğrudan One UI 8'e geçiş yapabileceği anlamına geliyor. Bunun nedeni ise One UI 7'nin uzun geliştirme döngüsü olarak gösteriliyor.

SAMSUNG ONE UI 8 BETA PROGRAMI GELİYOR

Önceki güncellemelerde olduğu gibi, Samsung'un bu ay içinde bir One UI 8 beta programı başlatması bekleniyor. Güncellemeye uygun olan kullanıcılar, programa kaydolarak beta sürümünü deneme şansı yakalayacak.

Beta programının başlangıçta sınırlı sayıda ülkede sunulacağı belirtiliyor. Ardından gelecek ay daha geniş bir kitleye açılması bekleniyor.

Eğer geliştirme süreci One UI 7'den daha sorunsuz ilerlerse, ilk Galaxy cihazlarının Android 16 güncellemesini ağustos sonu veya eylül başında alabileceği öngörülüyor.

YENİ KATLANABİLİR MODELLER ANDROID 16 İLE ÖNCÜ OLACAK

Samsung'un temmuz ayında tanıtması beklenen yeni katlanabilir akıllı telefonları Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7'nin durumu da merak konusu. Bu cihazların, kutudan Android 16 tabanlı One UI 8.0 ile çıkması kuvvetle muhtemel.

Bu gelişme, bu iki cihazı Google'ın yeni işletim sistemini çalıştıran ilk Samsung telefonları yapacak.

Samsung'un, yeni katlanabilir modellerin piyasaya sürülmesinden bir veya iki ay sonra One UI 8'i diğer uygun telefon ve tabletlere de yayınlamayı başarması kritik önem taşıyor. Bu, özellikle One UI 7 sürecinde yaşanan bazı aksaklıkların ardından şirket için önemli bir başarı olacaktır.