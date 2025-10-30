Samsung buzdolapları kullanıcılara reklam göstermeye başlıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Samsung, ABD'deki üst düzey akıllı buzdolabı modellerine reklam ekleyen yeni bir yazılım güncellemesi yayınlamaya başladı. Bu değişiklik, 21,5 inç ve 32 inç ekranlı Family Hub modellerini etkiliyor.

SAMSUNG AKILLI BUZDOLABI REKLAMLARI NASIL ÇALIŞACAK

Güncelleme, ana ekranın alt kısmında haberleri, takvim etkinliklerini ve hava durumu güncellemelerini gösteren dönen bir panel sunuyor.

Bu panele artık akıllı buzdolabı kullanıcıları için özel reklamlar da dahil edildi.

Panel her 10 saniyede bir değişiyor ve ilk reklam dalgası Samsung'un kendi ürünlerini tanıtıyor.

Şirket, bu reklamların kullanıcı verilerini takip etmeyen, bağlamsal ve kişiselleştirilmemiş olduğunu belirtti.

REKLAMLARI KAPATMANIN BİR BEDELİ VAR

Kullanıcılar reklamları, buzdolabının Ayarlar bölümünden kapatabiliyor. Ancak bu işlem, sadece reklamları değil, aynı zamanda haber ve hava durumu gibi widget'ların bulunduğu tüm paneli kaldırıyor.

Alternatif olarak, kullanıcılar belirli bir reklamın yanındaki "X" işaretine dokunarak o promosyonu engelleyebiliyor.

Bu hamle, evlerinde mahremiyet ihlali olduğunu düşünen kullanıcılar arasında sert tepkilere yol açtı.