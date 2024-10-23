Samsung çalışanları endişeli: Şirketteki kriz büyüyor

Haber Merkezi

Samsung Foundry'nin yaşadığı zorluklar, şirket içindeki krizi derinleştiriyor. Son dönemde ortaya çıkan raporlar ve çalışanlarla yapılan röportajlar, Samsung'un düşünüldüğünden daha büyük sorunlarla karşı karşıya olduğunu gösteriyor.

Verim sorunları nedeniyle Exynos işlemcilerini terk etmek zorunda kalan şirket, gelecek planlarını yeniden gözden geçirmek zorunda kalabilir.

SAMSUNG FOUNDRY NE ÜRETİYOR

Samsung Foundry, şirketin yarı iletken üretim bölümü. Samsung, uzun yıllardır kendi Exynos işlemcileriyle TSMC ve Qualcomm'a rakip olmayı hedefliyordu.

Ancak, üretim sürecindeki verim sorunları, bu hedefi zorlaştırıyor. Her partide üretilen yongaların %90'ına kadarının kusurlu olması, Samsung'u Exynos'u bir kenara bırakıp Snapdragon işlemcilere yönelmeye zorladı. Hatta, Galaxy S25 serisinde de Snapdragon işlemcilerin kullanılacağı belirtiliyor.

ÇALIŞANLAR ENDİŞELİ

Eski bir Samsung çalışanı olan YouTuber Damnangyi, yaptığı röportajlarda Samsung çalışanlarının şirketin içinde bulunduğu durumdan endişe duyduğunu ortaya koydu.

Hem eski hem de mevcut çalışanlar, Samsung'un inovasyon hızının yavaşladığını ve yönetimle iletişim sorunları yaşandığını belirtiyor.

Samsung'un Teksas, Taylor'daki yeni fabrikası da henüz tam kapasiteyle çalışmaya başlamadan verim sorunlarıyla karşılaştı. Şirket, çalışanlarını fabrikadan çekmek zorunda kaldı.

Tüm bu olumsuzluklara rağmen, Galaxy S25 Ultra'nın güçlü Snapdragon 8 Elite işlemcisiyle gelmesi umut veriyor. Samsung, krizde olsa bile hala en iyi telefonlar arasında yer alan cihazlar üretmeye devam ediyor.