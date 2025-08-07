Samsung, dört popüler telefona olan desteğini kesti

Samsung, yazılım desteği sunduğu Galaxy cihazlarının listesini güncelleyerek bir dönemin popüler dört orta segment akıllı telefonunu emekliye ayırdı.

Ağustos 2025 itibarıyla bu telefonlar artık yeni bir güncelleme almayacak.

İŞTE GÜNCELLEME DESTEĞİ KESİLEN MODELLER

Şirketin destek sayfasından sessizce çıkardığı modeller Galaxy A22, Galaxy F22, Galaxy M32 ve Galaxy M42 5G oldu.

2021 yılında piyasaya sürülen bu telefonlar, vadedilen iki büyük Android ve dört yıllık güvenlik güncellemesi takvimini tamamlamış oldu.

KULLANICILAR İÇİN NE ANLAMA GELİYOR

Desteğin kesilmesi, bu dört telefon modelinin artık yeni keşfedilen güvenlik açıklarına karşı savunmasız kalacağı anlamına geliyor.

Samsung, bu cihazlar için artık güvenlik yamaları da dahil olmak üzere hiçbir yazılım güncellemesi yayınlamayacak.