Samsung, eski modellerin One UI 7 alacağını doğruladı

Haber Merkezi

Samsung, One UI 7.0 güncellemesi için çalışmalarını hızla sürdürüyor. Güncellemenin nisan ayında kullanıcılara sunulacağı açıklanmıştı.

Güney Koreli dev, bu haftanın başlarında Amerika Birleşik Devletleri için 10 Nisan, dünyanın geri kalanı için ise 7 Nisan tarihini işaret etmişti.

Ancak, ilk açıklanan listede bazı eski amiral gemisi modeller yer almıyordu. Neyse ki, Samsung'un bu modelleri de unutmadığı ortaya çıktı.

ONE UI 7.0, ESKİ AMİRALLERE DE GELİYOR

Samsung Singapur'dan gelen bilgilere göre, bazı eski Galaxy amiral gemileri ve hatta birkaç eski tablet modeli de One UI 7.0 güncellemesini alacak. İşte güncelleme alacak modellerin tam listesi:

Galaxy S24 Serisi

Galaxy S24 FE

Galaxy S23 Serisi

Galaxy S23 FE

Galaxy S22 Serisi

Galaxy S21 Serisi

Galaxy S21 FE

Galaxy Z Fold6 ve Galaxy Z Flip6

Galaxy Z Fold5 ve Galaxy Z Flip5

Galaxy Z Fold4 ve Galaxy Z Flip4

Galaxy Z Fold3 ve Galaxy Z Flip3

Galaxy Tab S10 Serisi

Galaxy Tab S9 Serisi

Galaxy Tab S9 FE Serisi

Galaxy Tab S8 Serisi

Galaxy Tab S6 Lite

YAPAY ZEKA ÖZELLİKLERİ HER MODELDE OLMAYACAK

One UI 7.0 ile birlikte gelen bazı yapay zeka özellikleri, güncelleme alacak tüm modellerde kullanılamayacak.

Samsung, Writing Assist ve Drawing Assist yapay zeka özelliklerinin yalnızca Galaxy S24 serisi, Galaxy S24 FE, Galaxy S23 serisi, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5, Galaxy Tab 10 serisi ve Galaxy Tab S9 serisi için sunulacağını açıkladı.

Audio Eraser özelliği ise sadece Galaxy S24 serisi, Galaxy S24 FE, Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Tab S10 serisi için geçerli olacak.