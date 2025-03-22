Samsung, eski modellerin One UI 7 alacağını doğruladı

Samsung, One UI 7.0 güncellemesi için çalışmalarını hızla sürdürüyor. Güncellemenin nisan ayında kullanıcılara sunulacağı açıklanmıştı.
Güney Koreli dev, bu haftanın başlarında Amerika Birleşik Devletleri için 10 Nisan, dünyanın geri kalanı için ise 7 Nisan tarihini işaret etmişti.
Ancak, ilk açıklanan listede bazı eski amiral gemisi modeller yer almıyordu. Neyse ki, Samsung'un bu modelleri de unutmadığı ortaya çıktı.
ONE UI 7.0, ESKİ AMİRALLERE DE GELİYOR
Samsung Singapur'dan gelen bilgilere göre, bazı eski Galaxy amiral gemileri ve hatta birkaç eski tablet modeli de One UI 7.0 güncellemesini alacak. İşte güncelleme alacak modellerin tam listesi:
Galaxy S24 Serisi
Galaxy S24 FE
Galaxy S23 Serisi
Galaxy S23 FE
Galaxy S22 Serisi
Galaxy S21 Serisi
Galaxy S21 FE
Galaxy Z Fold6 ve Galaxy Z Flip6
Galaxy Z Fold5 ve Galaxy Z Flip5
Galaxy Z Fold4 ve Galaxy Z Flip4
Galaxy Z Fold3 ve Galaxy Z Flip3
Galaxy Tab S10 Serisi
Galaxy Tab S9 Serisi
Galaxy Tab S9 FE Serisi
Galaxy Tab S8 Serisi
Galaxy Tab S6 Lite
YAPAY ZEKA ÖZELLİKLERİ HER MODELDE OLMAYACAK
One UI 7.0 ile birlikte gelen bazı yapay zeka özellikleri, güncelleme alacak tüm modellerde kullanılamayacak.
Samsung, Writing Assist ve Drawing Assist yapay zeka özelliklerinin yalnızca Galaxy S24 serisi, Galaxy S24 FE, Galaxy S23 serisi, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5, Galaxy Tab 10 serisi ve Galaxy Tab S9 serisi için sunulacağını açıkladı.
Audio Eraser özelliği ise sadece Galaxy S24 serisi, Galaxy S24 FE, Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Tab S10 serisi için geçerli olacak.
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