Samsung Galaxy A36 5G'nin temel özellikleri sızdırıldı

Haber Merkezi

Teknoloji devi Samsung, orta segmentte popüler olan Galaxy A35 modelinin devamı niteliğindeki Galaxy A36 5G üzerinde çalışıyor.

Henüz resmi olarak duyurulmayan telefon, Geekbench testinde ortaya çıkarak bazı önemli özellikleri hakkında ipuçları verdi.

Galaxy A36 5G, SM-A366B model numarasıyla Geekbench'te listelendi ve en dikkat çekici özelliği Android 15 işletim sistemiyle gelmesi.

Samsung'un henüz Android 15'in beta sürümünü bile yayınlamadığı düşünüldüğünde, bu orta segment için Android 15 destekli bir cihaz arayanların ilgisini çekecektir.

GALAXY A36 5G NELER SUNACAK

Performans tarafında ise Galaxy A36 5G, Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 işlemcisinden güç alıyor.

Bu yonga seti, iki yıl önce piyasaya sürüldüğü için bazı kullanıcılar için hayal kırıklığı yaratabilir. Ancak, Geekbench listesindeki işlemci frekansları (2.4 GHz ve 1.8 GHz), telefonun aslında daha yeni bir yonga seti olan Snapdragon 6 Gen 3 kullanıyor olabileceğine işaret ediyor.

Eğer Galaxy A36 5G, Snapdragon 6 Gen 3 ile gelirse, bu, selefi Galaxy A35'te kullanılan Exynos 1380 işlemcisine göre önemli bir performans artışı anlamına gelecektir.

RAM tarafında ise Galaxy A36 5G'nin en az 6 GB RAM ile gelmesi bekleniyor. Samsung'un ayrıca 8 GB RAM'li bir model de sunması muhtemel.

Galaxy A36 5G'nin diğer özellikleri ve tasarımı hakkında henüz resmi bir bilgi yok. Ancak, telefonun selefi gibi orta segment bir cihaz olarak konumlandırılması ve uygun bir fiyat etiketiyle gelmesi bekleniyor.

Çıkış tarihi olarak ise 2025'in ilk çeyreği tahmin ediliyor. Galaxy A35 5G, mart ayında piyasaya sürüldüğü için Galaxy A36 5G'nin de önümüzdeki yıl aynı dönemde resmiyet kazanması muhtemel.