Samsung Galaxy A56, Avrupa'da Temmuz 2025 güvenlik güncellemesini almaya başladı

Samsung, popüler orta segment akıllı telefonu Galaxy A56 için yeni bir yazılım güncellemesi dağıtmaya başladı.

Avrupa'daki kullanıcılar için yayınlanan güncelleme, Temmuz 2025 güvenlik yamasını beraberinde getiriyor.

YENİ ÖZELLİK YOK, ODAK GÜVENLİKTE

A566BXXS5AYFA ürün yazılımı sürüm numarasına sahip olan bu yeni güncelleme, herhangi bir önemli yeni özellik veya değişiklik getirmiyor.

Bunun yerine, önceki sürümlerdeki güvenlik açıklarını kapatarak cihazın genel güvenliğini ve temel işlevlerini iyileştirmeyi amaçlıyor.

İLK OLARAK İTALYA'DA YAYINLANDI

Güncellemenin şimdilik Avrupa'nın İtalya bölgesindeki Galaxy A56 kullanıcılarına ulaştığı görüldü.

Samsung'un güncellemeyi yakın gelecekte diğer Avrupa ülkelerine ve küresel bölgelere de kademeli olarak sunması bekleniyor.h