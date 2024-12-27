Samsung, Galaxy Ring 2'yi ve akıllı gözlüklerini tanıtmaya hazırlanıyor

Haber Merkezi

Samsung, 2025 yılının ilk Unpacked etkinliğine hazırlanıyor. 22 Ocak'ta düzenlenecek etkinlikte, Galaxy S25 serisi, Galaxy Ring 2 ve AR akıllı gözlükler gibi yeni ürünlerin tanıtılması bekleniyor.

GALAXY S25 SERİSİ

Galaxy S25 serisi, Qualcomm Snapdragon 8 Gen Elite işlemci ve Android 15 tabanlı One UI 7 arayüzüyle gelecek.

Seride, Galaxy S25, S25+ ve S25 Ultra modellerinin yanı sıra Galaxy S25 Slim adlı ince ve hafif bir model de yer alacak.

GALAXY RİNG 2

Galaxy Ring 2, Samsung'un ikinci nesil akıllı yüzüğü olacak. Daha doğru sağlık sensörleri, gelişmiş yapay zeka özellikleri ve daha uzun pil ömrü sunacak Galaxy Ring 2, Oura Ring gibi rakipleriyle rekabet edecek.

AR AKILLI GÖZLÜKLER

Samsung, Unpacked etkinliğinde AR akıllı gözlüklerini de tanıtacak. Qualcomm ve Google ile ortaklaşa geliştirilen bu gözlükler, Meta ve Apple'ın AR gözlüklerine rakip olacak.

UNPACKED 2025'TE NELER VAR

Samsung, Unpacked 2025 etkinliğinde Galaxy S25 serisi, Galaxy Ring 2 ve AR akıllı gözlüklerinin yanı sıra başka sürprizler de yapabilir.

Samsung'un yeni katlanabilir telefonları Galaxy Z Fold 7 ve Z Flip 7'nin de bu etkinlikte tanıtılması bekleniyor.