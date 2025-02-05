Samsung, Galaxy S21 serisi için aylık güncelleme yayınlamayı durduruyor

Haber Merkezi

Samsung, Galaxy S21 serisinin aylık güncellemeler almasının üzerinden çok zaman geçtiğini ve bu cihazların artık çok eski olduğunu açıkladı.

Bu karar, Galaxy S21 kullanıcıları için önemli bir dönüm noktası. Zira, artık güvenlik güncellemeleri aylık olarak değil, yılda dört kez yapılacak.

Bu durum, kullanıcıların cihazlarının güvenliği konusunda endişe duymasına neden olabilir. Ancak, Samsung bu konuda güvence veriyor ve güvenlik açıklarını kapatmaya devam edeceğini belirtiyor.

GÜNCELLEME TAKVİMİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Güney Koreli teknoloji devi, güvenlik güncellemeleri takvimini güncelledi ve Galaxy S21 serisi artık aylık güncelleme alacak cihazlar listesinden çıkarıldı.

Galaxy S21, Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra modelleri için yılda yalnızca dört kez güvenlik güncellemesi yapılacak.

Ancak, Galaxy S21 FE kullanıcıları için durum farklı. Onlar aylık güvenlik güncellemesi almaya devam edecekler.

Ancak bu durumun da uzun sürmeyeceği belirtiliyor. Telefonun yaşı göz önüne alındığında, bu yılın sonuna kadar aylık güncelleme alması bekleniyor.

Samsung, Galaxy S21 serisinin dört yıl boyunca büyük işletim sistemi güncellemeleri ve beş yıl boyunca güvenlik güncellemesi alacağını duyurmuştu.

Galaxy S21 serisi, Android 15 güncellemesini henüz almadı. Ancak bu güncellemenin önümüzdeki haftalarda yayınlanması bekleniyor. Ne yazık ki bu güncelleme, bu amiral gemilerinin alacağı son büyük Android güncellemesi olacak.