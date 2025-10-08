Samsung Galaxy S22 serisi, son büyük güncellemesini aldı

Teknoloji devi Samsung, Galaxy S22 serisi için merakla beklenen son büyük güncellemesini yayınladı.

Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesi, Türkiye'deki Galaxy S22, S22 Plus ve S22 Ultra kullanıcıları için dağıtılmaya başlandı.

DÖRDÜNCÜ VE SON BÜYÜK GÜNCELLEME

Bu güncelleme, Galaxy S22 serisi için dördüncü ve son büyük işletim sistemi güncellemesi olma özelliğini taşıyor.

Samsung, One UI 4 (Android 12) ile piyasaya sürdüğü bu telefonlar için dört büyük güncelleme sözü vermişti ve bu sözünü yerine getirmiş oldu.

Yaklaşık 3GB boyutundaki güncelleme, "S90xBXXUIGYI7" sürüm numarasını taşıyor ve 1 Eylül 2025 güvenlik yamasını içeriyor.

ONE UI 8 İLE GELEN YENİLİKLER

One UI 8, daha modern bir arayüz, DeX'te yeni seçenekler, Modlar ve Rutinler'de yeni eylemler ve Güvenli Klasör'de ekstra güvenlik gibi birçok yenilik getiriyor.

Ayrıca Alarm, Takvim ve Samsung İnternet gibi birçok standart uygulama da yenilendi.

Samsung, bu cihazların daha sonra ufak bir güncelleme olacak olan One UI 8.5’i de alacağını belirtti.