Samsung, Galaxy S25 Edge için sürpriz bir etkinlik düzenleyebilir

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Samsung, merakla beklenen Galaxy S25 Edge modelini tanıtmak için sürpriz bir Unpacked etkinliği düzenlemeye hazırlanıyor.

16 Nisan'da çevrimiçi olarak yapılması beklenen bu etkinlik, telefonun detaylarını ve piyasaya çıkış tarihini açıklayabilir. Bu durum, teknoloji dünyasında büyük bir heyecan yarattı.

16 NİSAN'DA SÜRPRİZ ETKİNLİK

Koreli bir yayının raporuna göre; Samsung, Galaxy S25 Edge için 16 Nisan'da bir "çevrimiçi lansman" planlıyor.

Bu tarih, telefonun nisan ayı içinde piyasaya sürüleceği söylentileriyle de örtüşüyor. Eğer bu iddialar doğruysa, 2025'in ikinci büyük Galaxy Unpacked etkinliği nisan ayında gerçekleşecek.

Rapora göre; Samsung, Galaxy S25 Edge'i mayıs ayında piyasaya sürecek. Ancak, ilk üretim miktarının sadece 40 bin adet olması bekleniyor.

Bu durum, telefonun başlangıçta sınırlı sayıda kullanıcıya ulaşacağını gösteriyor. Ayrıca, bu düşük üretim miktarı, S25 Edge'in ilk etapta ABD gibi büyük pazarlarda satışa sunulmayabileceği anlamına geliyor.

ÖZELLİKLERİVE BEKLENTİLER

Galaxy S25 Edge, 6.4 mm'lik ince tasarımı, 200 MP'lik ana kamerası ve 50 MP'lik ikincil kamerasıyla dikkat çekiyor.

Telefonun açık mavi, siyah ve gümüş renk seçenekleriyle piyasaya sürülmesi bekleniyor. Fiyatının Galaxy S25'ten daha yüksek, ancak Galaxy S25 Ultra'dan daha düşük olması öngörülüyor.