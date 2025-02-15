Samsung Galaxy S25 Edge özellikleri sızdırıldı

Samsung, ocak ayındaki Galaxy Unpacked etkinliğinde yeni Galaxy S25 telefonlarını tanıttı. Uzun süredir söylentisi dolaşan ince modelin gerçek adının Galaxy S25 Edge olduğu ortaya çıktı.
Şimdi Edge için ilk teknik özellik sızıntısı geldi. Bu sızıntı, telefonun ince kasasına rağmen çok güçlü olabileceğini gösteriyor.
GALAXY S25 EDGE'İN ÖZELLİKLERİ
Sızıntılara göre, Galaxy S25 Edge şu donanımlarla gelecek:
200 MP ana kamera
12 MP selfie kamerası
120 Hz'e kadar yenileme hızına sahip LTPO ekran
2.600 nit tepe ekran parlaklığı
Zırh Alüminyum çerçeve
Corning Gorilla Glass Victus 2 ekran koruması
Ana Galaxy S25 serisindeki gibi 12 GB RAM
Temel Galaxy S25 ile aynı 25 W şarj hızı
İşlemciden bahsedilmese de Galaxy S25 Edge'in de Snapdragon 8 Elite tarafından destekleneceğini söyleyebiliriz.
25 W şarj hızı ve 12 GB RAM ilk başta biraz hayal kırıklığı yaratabilir. Ancak Edge'in sınırları zorlamak için tasarlanmadığını hatırlamak önemli.
Ekranın çerçeveleri görünüşe göre yalnızca 1,32 mm genişliğinde. Bu da Galaxy S25 Ultra'daki etkileyici 1,52 mm çerçevelerden bile daha ince.
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