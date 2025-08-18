Samsung Galaxy S25 FE Avrupa fiyatları sızdırıldı

Samsung'un eylül ayında tanıtması beklenen yeni Fan Edition modeli Galaxy S25 FE hakkındaki en önemli bilgilerden biri olan Avrupa fiyatı ortaya çıktı.

Sızdırılan rakamlar, cihazın daha önceki uygun fiyatlı olacağı yönündeki iddiaları çürütüyor.

GALAXY S25 FE AVRUPA FİYATLARI

Sızıntıya göre Galaxy S25 FE, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip başlangıç modeli için 749 euro fiyat etiketine sahip olacak.

256 GB'lık versiyon 809 euro, 512 GB'lık en üst model ise 929 eurodan satışa sunulacak.

İŞLEMCİ VE DİĞER TEKNİK ÖZELLİKLER

Telefonun kalbinde Exynos 2400e işlemci yer alacak ve gücünü 45W hızlı şarj destekli 4900 mAh bataryadan alacak.

Cihaz, 6.7 inç Super AMOLED ekran ve Android 16 tabanlı One UI 8 arayüzü ile kutudan çıkacak.

KAMERA DETAYLARI

Galaxy S25 FE'nin arkasında 50 MP ana kamera, 120 MP ultra geniş açılı lens ve 8 MP telefoto lensten oluşan üçlü bir kurulum bulunacak. Bu kamera sistemi, serinin iddialı özelliklerinden biri olarak öne çıkıyor.