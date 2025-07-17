Samsung Galaxy S25 FE ve Galaxy Tab S11 Ultra'nın resmi görselleri ortaya çıktı

Samsung'un henüz tanıtmadığı yeni ürünleri Galaxy S25 FE ve Galaxy Tab S11 Ultra'ya ait olduğu iddia edilen resmi görseller, ünlü sızıntı uzmanı Evan Blass tarafından paylaşıldı.

Düşük çözünürlüklü olsalar da bu görseller her iki cihazın da tasarımına dair önemli detayları doğruluyor ve lansmanın yakın olduğuna işaret ediyor.

GALAXY S25 FE: BİLİNEN TASARIM, YENİ RENK

Paylaşılan Galaxy S25 FE görseli, daha önceki CAD tabanlı sızıntılarda ortaya çıkan tasarımı doğruluyor.

Ancak bu yeni görsel, akıllı telefonun daha önce görülmemiş farklı bir renk seçeneğine sahip olacağını da gösteriyor.

GALAXY TAB S11 ULTRA: DAHA KÜÇÜK ÇENTİK VE S-PEN

Sızdırılan Galaxy Tab S11 Ultra görselinde ise cihazın arkasında iki kamera ve ön tarafta selfie kamerası için bir çentik yer aldığı görülüyor.

Bu çentiğin, bir önceki nesil olan Galaxy Tab S10 Ultra'dakinden daha küçük ve farklı bir yapıda olması dikkat çekerken, görselde bir kalemin bulunması S-Pen desteğini de doğruluyor.