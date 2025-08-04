Samsung Galaxy S25 FE'nin tüm özellikleri sızdırıldı

Samsung'un uygun fiyatlı amiral gemisi serisinin yeni üyesi Galaxy S25 FE'nin tanıtımına sayılı haftalar kala, telefonun neredeyse tüm teknik özellikleri Android Headlines tarafından sızdırıldı.

Sızıntı, bazı iyileştirmelerin yanı sıra batarya tarafında beklenmedik bir değişikliğe de işaret ediyor.

İŞLEMCİ GÜÇLENİYOR, BATARYA KÜÇÜLÜYOR

Sızıntıya göre telefon, selefindeki Exynos 2400e'nin yerine güncellenmiş Exynos 2400 işlemciden güç alacak.

Ancak en şaşırtıcı detay, bir önceki nesildeki 4.700 mAh'lik bataryanın bu modelde 4.500 mAh'e düşürülecek olması. Hızlı şarj desteğinin ise 45W'a yükseltileceği belirtiliyor.

EKRAN VE KAMERADA BEKLENEN ÖZELLİKLER

Telefonun diğer özellikleri arasında 6,7 inç boyutunda, 120 Hz yenileme hızına sahip AMOLED bir ekran yer alıyor.

Arka tarafta ise 50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açı ve 8 MP telefoto lensten oluşan üçlü bir kamera kurulumu bulunacak.