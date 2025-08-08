Samsung Galaxy S25 modellerine ağustos güvenlik güncellemesi geldi

Teknoloji devi Samsung, mevcut amiral gemisi serisi olan Galaxy S25 ailesi için yeni bir yazılım güncellemesi yayınladı.

Şirket, Ağustos 2025 güvenlik yamasını içeren güncellemeyi ilk olarak anavatanı Güney Kore'deki kullanıcılar için dağıtmaya başladı.

GÜNCELLEME NE GETİRİYOR

Bu güncelleme, herhangi bir yeni özellik veya arayüz değişikliği getirmek yerine, cihazın genel güvenliğini ve temel işlevselliğini iyileştirmeye odaklanıyor.

Güncelleme, çeşitli güvenlik açıklarına yönelik düzeltmelerin yanı sıra sistem kararlılığını artıran performans optimizasyonları da içeriyor.

GÖZLER EYLÜL AYINDAKİ ONE UI 8'DE

Bu rutin güvenlik güncellemesi, Galaxy S25 kullanıcılarının merakla beklediği büyük güncelleme öncesinde bir ara adım niteliğinde.

Samsung, Android 16 tabanlı yeni One UI 8 arayüzünün kararlı sürümünün Eylül 2025'te yayınlanacağını daha önce duyurmuştu.