Samsung Galaxy S25 serisi kullanıcıları yeni özellik için ödeme yapmak zorunda kalacak

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Samsung Galaxy S25 serisi, yeni nesil Qi2 kablosuz şarj standardını destekleyecek.

Ancak, sızdırılan bilgilere göre, Qi2'nin manyetik hizalama özelliğinden yararlanmak için kullanıcıların ayrı bir manyetik kılıf satın alması gerekecek.

QI2 KABLOSUZ ŞARJ NEDİR

Qi2, kablosuz şarj cihazlarıyla daha iyi hizalama ve daha yüksek verimlilik sağlayan yeni bir kablosuz şarj standardı. Samsung, Galaxy S25 serisinde Qi2'yi destekleyen ilk telefon üreticilerinden biri olacak.

MANYETİK KILIF ZORUNLULUĞU

Galaxy S25 serisi, Qi2'nin manyetik hizalama özelliğini desteklemek için gerekli donanıma sahip olmayabilir.

Bu nedenle, kullanıcıların Qi2 uyumlu kablosuz şarj cihazlarını kullanabilmek için ayrı bir manyetik kılıf satın alması gerekecek.

Galaxy S25 serisi, pil özellikleri konusunda da eleştiriliyor. Galaxy S25 Ultra'nın, S24 Ultra ile aynı batarya kapasitesine sahip olması ve şarj hızlarında bir geliştirme sunmaması, Samsung'un Çinli rakiplerinin gerisinde kaldığını gösteriyor.

DİĞER ÖZELLİKLER

Galaxy S25 serisinin, yuvarlatılmış köşelere sahip yeni bir tasarım, 200 MP ana kamera ve Snapdragon 8 Elite işlemci gibi özelliklerle gelmesi bekleniyor.