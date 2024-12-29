Samsung Galaxy S25 sızıntıları şirketi katı önlemler almaya yöneltti

Haber Merkezi

Samsung, yeni amiral gemisi serisi Galaxy S25 hakkında yaşanan sızıntılardan endişe duyuyor.

Şirket, sızıntıları önlemek ve yeni ürünlerinin tanıtımını kontrol altında tutmak için sıkı güvenlik önlemleri almaya hazırlanıyor.

GALAXY S25 SERİSİ HAKKINDA HER ŞEY ORTAYA ÇIKTI

Galaxy S25 serisi hakkında, Galaxy S25 Ultra'nın yuvarlak kenarları, Galaxy S25'in renk seçenekleri, Galaxy S25 Plus'ın gerçek fotoğrafları ve Galaxy S25 Ultra'nın RAM ve depolama seçenekleri gibi birçok bilgi sızdırıldı. Hatta, Galaxy S25 Ultra'nın bir videosu bile internete düştü.

Samsung, sızıntıların yeni ürünlerinin tanıtımını olumsuz etkilediğini ve tüketicilerin beklentilerini düşürdüğünü düşünüyor. Ayrıca, sızıntılar nedeniyle şirketin hisse senedi fiyatlarında dalgalanmalar yaşanabiliyor.

SAMSUNG'DAN SIKI ÖNLEMLER

Samsung, sızıntıları önlemek için çalışanlarına yönelik güvenlik önlemlerini artırıyor. Şirket, sızıntılara karışan çalışanları işten çıkardı ve daha fazla işten çıkarma planlıyor.

Samsung, sızıntıları önlemek için yeni teknolojiler ve güvenlik protokolleri kullanmayı planlıyor. Bu önlemler, Ice Universe gibi ünlü sızıntı kaynaklarını da etkileyebilir.

Marka, sızıntıların yeni ürünlerinin heyecanını azalttığını ve tüketicilerin ilgisini düşürdüğünü düşünüyor. Şirket, yeni ürünlerini kendi belirlediği tarihte ve şekilde tanıtmak istiyor.