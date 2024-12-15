Samsung Galaxy S25 Ultra kamera özellikleri sızdırıldı

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Samsung Galaxy S25 serisinin tanıtımına sayılı günler kala, Galaxy S25 Ultra'nın kamera özellikleri hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı.

Sızıntılara göre S25 Ultra, ultra geniş açılı ve telefoto lenslerinde önemli iyileştirmeler sunacak.

KAMERA ÖZELLİKLERİ

Galaxy S25 Ultra'nın kamera özellikleri şöyle:

Ana Kamera: 200 MP Samsung HP2 sensör.

Ultra Geniş Kamera: 50 MP sensör, 12,5 MP fotoğraflar (4'ü 1 arada piksel birleştirme), f/1.7 diyafram açıklığı, 23,2 mm odak uzaklığı, elektronik görüntü sabitleme.

Telefoto Kamera: 50 MP sensör, 12,5 MP fotoğraflar (4'ü 1 arada piksel birleştirme), 3x optik zoom.

ULTRA GENİŞ AÇILI LENSTE İYİLEŞTİRMELER

Galaxy S25 Ultra'nın ultra geniş açılı lensi, Galaxy S24 Ultra'ya göre daha geniş bir görüş açısı ve daha iyi düşük ışık performansı sunacak. Bu sayede, manzara ve grup fotoğrafları daha kaliteli olacak.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ KAMERA

Galaxy S25 Ultra'nın kamerası, yapay zeka destekli özellikler de sunacak. Snapdragon 8 Elite işlemcisinin yapay zeka yetenekleri sayesinde, kamera algoritmaları daha da geliştirilecek.

Portre çekimlerinde bulanıklık giderme ve nesne tanıma gibi özellikler, yapay zeka ile daha etkili hale getirilecek.