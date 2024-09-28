Samsung Galaxy S25 Ultra'nın ilk performans testi sonuçları geldi Samsung Galaxy S25 Ultra'nın Geekbench testleri ortaya çıktı. Gelecek yılın başında satışa çıkacak telefonun nasıl bir performans gösterdiğine yakından bakıyoruz.

Haber Merkezi

Samsung'un yeni amiral gemisi telefonu Galaxy S25 Ultra'nın lansmanı yaklaşırken, sızıntılar ve söylentiler de hız kazanıyor.

Samsung Galaxy S25 Ultra'nın önümüzdeki yılın başlarında tanıtılması ve satışa çıkması bekleniyor.

İLK PERFORMANS SONUÇLARI GELDİ

Samsung Galaxy S25 Ultra'nın performans skorları, Geekbench veri tabanında ortaya çıktı.

Verilere göre Galaxy S25 Ultra, tek çekirdekte 3069 puan, çoklu çekirdekte ise 9080 puan almayı başardı.

iPHONE 16 PRO MAX'İ GEÇTİ

12 GB RAM kapasitesi ve Android 15 ile geleceği de görülen telefon, testlerde iPhone 16 Pro Max’i geride bıraktı.

iPhone 16 Pro Max verilerinde A18 Pro çipin tek çekirdekte 3429 puan almıştı. Verilere göre S25 Ultra, çoklu çekirdek puanlarında ise en büyük rakibinden yüzde 18 daha hızlı olacak.

SAMSUNG GALAXY S25 ULTRA NELER SUNACAK

Telefonla ilgili şu ana kadar ortaya çıkan bilgilere dayanarak, neler bekleyebileceğimize bir göz atalım.

İddialara göre Samsung Galaxy S25 Ultra, 256 GB depolama ve 12 GB RAM ile 512 GB/1 TB depolama ve 16 GB RAM seçenekleriyle satışa sunulacak.

Snapdragon 8 Gen 4 işlemciye sahip olması beklenen telefonun arka kısmında 200 MP ana kamera ve 50 MP telefoto kamera yer alacak. Diğer kameralar hakkında şimdilik çok fazla bilgi yok.

Son olarak, Galaxy S25 Ultra'nın, önceki model gibi 5,000mAh batarya ve 45W hızlı şarj özelliğiyle gelmesi bekleniyor.