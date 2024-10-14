Samsung Galaxy S25 Ultra'nın kamera tasarımı ortaya çıktı

Haber Merkezi

Samsung'un yeni amiral gemisi telefonu Galaxy S25 Ultra'nın lansmanı yaklaşırken, sızıntılar ve söylentiler de hız kazanıyor.

Samsung Galaxy S25 Ultra'nın, önümüzdeki yılın başlarında tanıtılması ve satışa çıkması bekleniyor.

KAMERA TASARIMI ORTAYA ÇIKTI

Samsung’un arka kamera kurulumu tarafında küçük de olsa bazı değişikliklere gideceği söyleniyor.

Sızdırılan tasarıma göre, kamera sensörleri daha kalın kenarlarla gelebilir. Yeni modelde, şu anki S24 Ultra’nın daha sade görünümünden vazgeçilebilir.

Yeni kamera halkası tasarımları, biraz şirketin katlanabilir telefonu Z Fold 6’yı andırıyor. Tamamen aynı olmasalar da o modelde de daha kalın üçlü arka kameralar karşımıza çıkmıştı.

SAMSUNG GALAXY S25 ULTRA NELER SUNACAK

Telefonla ilgili şu ana kadar ortaya çıkan bilgilere dayanarak, neler bekleyebileceğimize bir göz atalım.

İddialara göre Samsung Galaxy S25 Ultra, 256 GB depolama ve 12 GB RAM ile 512 GB/1 TB depolama ve 16 GB RAM seçenekleriyle satışa sunulacak.

Snapdragon 8 Gen 4 işlemciye sahip olması beklenen telefonun arka kısmında 200 MP ana kamera ve 50 MP telefoto kamera yer alacak. Diğer kameralar hakkında şimdilik çok fazla bilgi yok.

Son olarak, Galaxy S25 Ultra'nın, önceki model gibi 5,000mAh batarya ve 45W hızlı şarj özelliğiyle gelmesi bekleniyor.