Samsung Galaxy S25 Ultra'nın parça üretimi başlıyor

Haber Merkezi

Samsung'un yeni amiral gemisi telefonu Galaxy S25 Ultra için parça üretimi başladı. Ancak, sızıntılar telefonun ekranının beklendiği kadar iyi olmayabileceğini gösteriyor.

Üç farklı kaynak, Samsung'un Galaxy S25 Ultra'da Galaxy S24 Ultra ile aynı M13 ekran malzemesini kullanacağını iddia ediyor.

EKRAN ANALİSTLERİ VE SIZINTILAR AYNI NOKTADA BULUŞUYOR

Ekran analisti Ross Young ve sızıntı kaynağı Jukanlosreve, Galaxy S25 Ultra'nın M13 ekran malzemesini kullanacağını belirtiyor.

Samsung'un, maliyetleri kontrol altında tutmak için önceki nesil malzemeye sadık kalmayı tercih ettiği düşünülüyor.

M14 OLED PANEL KULLANILMAYABİLİR

M14 OLED panel, Samsung'un en yüksek performanslı paneli ve parlaklık ve kullanım ömrü açısından önceki nesil M13'ten daha iyi. Ancak, sızıntılar Galaxy S25 Ultra'da bu panelin kullanılmayacağını gösteriyor.

YAPAY ZEKA, MALİYETLERİ ARTIRIYOR

Young, yapay zeka (AI) yeteneklerine sahip telefonların daha pahalı olduğunu, çünkü daha güçlü çiplere, daha fazla belleğe ve depolama alanına ihtiyaç duyduklarını açıklıyor.

Bu maliyet artışını dengelemek için bazı üreticiler ekran teknolojisinde tasarruf yoluna gidiyor.

Güney Koreli haber kuruluşu ET News de Galaxy S25 serisinin M13 organik malzeme setini kullanmaya devam edeceğini bildiriyor.

Habere göre, Samsung Display, Galaxy S25 ailesi için sipariş almaya başladı ve ekran boyutları bu yılki modellerle aynı olacak.

Galaxy S25'in 6.16 inç, Plus modelinin 6.66 inç ve Ultra modelinin 6.86 inç ekrana sahip olması bekleniyor.