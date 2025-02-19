Samsung Galaxy S25 yapay zeka özellikleri Galaxy S24 modellerine gelecek

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Samsung, Galaxy S24 serisini de yapay zeka destekli yeni özelliklerle güncellemeye hazırlanıyor.

One UI 7 güncellemesiyle birlikte, Galaxy S25'te bulunan Ses Silgisi, En İyi Yüz ve Günlük Video Kaydı gibi özellikler, Galaxy S24 serisine de gelebilir.

SES SİLGİSİ

Ses Silgisi özelliği, videolardaki istenmeyen sesleri ortadan kaldırmaya yardımcı oluyor.

Kalabalık, müzik, doğa, gürültü, sesler ve rüzgar gibi kategorilere ayrılan sesler, kullanıcılar tarafından azaltılabilir veya artırılabilir.

EN İYİ YÜZ

En İyi Yüz özelliği, birden fazla fotoğraf arasından en iyi yüz ifadesini seçerek öznenin yüzünü değiştirmenizi sağlıyor. Bu özellik, grup fotoğrafları için oldukça kullanışlı olabilir.

GÜNLÜK VİDEO KAYDI

Günlük Video kaydı özelliği, Galaxy S24 Ultra modeline özel olabilir. Bu özellik, günlük yaşamınızı video olarak kaydetmenize ve paylaşmanıza olanak tanıyor.

ONE UI 7 BETA SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Samsung, One UI 7 güncellemesi için beta testlerine devam ediyor. Şirketin toplamda altı beta sürümü yayınlaması ve Mayıs 2025'te resmi sürümü kullanıma sunması bekleniyor.

ONE UI 7'NİN DİĞER ÖZELLİKLERİ

One UI 7, Galaxy AI özelliklerinin yanı sıra tasarım değişiklikleri, yeni estetik ve gelişmiş kullanıcı deneyimi (UX) sunuyor. Ayrıca, özelleştirme ve kişiselleştirme seçenekleri de genişletiliyor.