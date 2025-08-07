Samsung Galaxy S26 Edge nasıl olacak: İşte beklenen özellikler

Samsung'un önümüzdeki yıl tanıtacağı merakla beklenen Galaxy S26 Edge modelinin tasarımı ve batarya özellikleri hakkında yeni detaylar sızdırıldı.

Gelen bilgiler, Samsung'un inceliğe öncelik verirken batarya kapasitesinde temkinli bir artış yapacağını gösteriyor.

DAHA İNCE TASARIM, KÜÇÜK BATARYA ARTIŞI

Sızıntıya göre, yeni Galaxy S26 Edge 5,5 mm kalınlığa düşerek selefinden 0,3 mm daha ince olacak.

Buna karşılık, batarya kapasitesi ise yalnızca 300 mAh'lik bir artışla 3.900 mAh seviyesinden 4.200 mAh değerine yükselecek.

APPLE'DAN FARKLI BİR STRATEJİ

Bu strateji, rakibi Apple'dan farklı bir yol izliyor; Apple'ın iPhone 17 Pro'yu daha büyük bir batarya için kalınlaştıracağı konuşulurken, Samsung'un Edge serisinde tasarımı ön planda tuttuğu görülüyor.

Her iki şirket de batarya ömrünü iyileştirmek için donanımdan çok yapay zeka destekli yazılımlara güveniyor.