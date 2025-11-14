Samsung Galaxy S26+ ilk kez görüntülendi: İşte özellikleri

- Samsung Galaxy S26+ seriye yeni eklenen model olarak büyük bir ilgi görüyor.
- OnLeaks ve Android Headlines tarafından sızdırılan CAD görselleri, cihazın tasarım ve teknik özelliklerini ortaya çıkardı.
- Model; 6,7 inç LTPO AMOLED 2X ekran, Exynos 2600 işlemci ve 4.900 mAh bataryası ile dikkat çekiyor.
Samsung Galaxy S26+, seride Edge modelinin yerini alması beklendiği için teknoloji dünyasında büyük bir ilgi görüyor.
OnLeaks ve Android Headlines tarafından paylaşılan CAD görselleri, cihazın net tasarımını ve teknik özelliklerini ilk kez ortaya çıkardı.
İNCE TASARIM VE GENİŞ EKRAN
Sızdırılan görsellere göre yeni model; ince çerçeveler, yuvarlatılmış köşeler ve düz bir ekran tasarımıyla geliyor.
Cihazın sağ kenarında güç ve ses tuşları yer alırken, boyutlarının 158,4 x 75,7 x 7,35 mm olduğu belirtiliyor.
Telefonda 3120 x 1440 çözünürlüğe sahip, 120Hz uyarlanabilir yenileme hızı sunan 6,7 inçlik LTPO AMOLED 2X ekran paneli kullanılacak.
KAMERA KURULUMU VE TEKNİK GÜÇ
Arka taraftaki dikey kamera adası; 50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açı ve 3x optik yakınlaştırmalı 10 MP telefoto lensten oluşuyor.
Ön tarafta ise delikli ekran tasarımına yerleştirilmiş 10 megapiksellik bir selfie kamerası bulunması bekleniyor.
İŞLEMCİ VE BATARYA DETAYLARI
Galaxy S26+'ın gücünü Samsung üretimi Exynos 2600 işlemcisinden alacağı, ancak bazı bölgelerde Snapdragon seçeneği sunulabileceği ifade ediliyor.
12 GB RAM ve 512 GB'a kadar depolama seçeneğiyle gelecek olan model, 4.900 mAh batarya ve 45W hızlı şarj desteğine sahip olacak.