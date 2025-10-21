Samsung Galaxy S26 modelleri mart ayına ertelenebilir

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Teknoloji devi Samsung'un 2026 başında tanıtması beklenen yeni amiral gemisi Galaxy S26 serisi hakkında, kullanıcıları üzecek bir iddia ortaya atıldı. Şirketin, serinin lansman tarihini erteleyebileceği konuşuluyor.

ERTELEME NEDENİ VE YENİ TARİH

Techmaniacs tarafından ortaya atılan iddiaya göre Samsung, standart Galaxy S26 modelinin geliştirilme sürecinde ciddi problemlerle karşılaştı.

Bu sorunların, normalde ocak ayında yapılması beklenen lansmanı iki ay geciktirerek Mart 2026'ya atabileceği belirtildi.

S26 ULTRA'DA SORUN OLMADIĞI İDDİA EDİLDİ

Geliştirme sürecindeki sorunların sadece düz S26 modelini kapsadığı, Galaxy S26 Ultra'nın ise üretime hazır olduğu vurgulanıyor.

İddialara göre Ultra modeli 10 bit ekran, Snapdragon 8 Elite Gen 5 çipset ve 12 GB RAM ile gelecek.

Standart Galaxy S26 modelinin ise Exynos 2600 işlemciden güç alacağı belirtiliyor.

Ancak bu bilgiler resmi olmadığı ve kaynak çok bilinmediği için iddialara şüpheyle yaklaşmakta fayda var.