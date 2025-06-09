Samsung Galaxy Z Flip 7 ve Fold 7 önümüzdeki ay geliyor

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Samsung'un yeni nesil katlanabilir akıllı telefonları Galaxy Z Flip 7 ve Galaxy Z Fold 7'nin tanıtım tarihi belli oldu.

Kore medyasından gelen bir habere göre, teknoloji devi bir sonraki Galaxy Unpacked etkinliğini önümüzdeki ay, temmuz ayının başı ile ortası arasında New York'ta düzenleyecek.

Kore'den gelen rapor, Galaxy Z Flip 7'nin yerel (Güney Kore) versiyonunun Samsung'un kendi geliştirdiği Exynos 2500 yonga setiyle güçlendirileceğini belirtiyor. Diğer bölgelerdeki Flip 7 modellerinde ise farklı bir işlemci kullanılması bekleniyor.

Galaxy Z Fold 7'nin ise dünya çapında gücünü Snapdragon 8 Elite yonga setinden alacağı neredeyse doğrulanmış durumda. Bu durum, Fold 7'yi performans konusunda oldukça iddialı bir konuma getiriyor.

YENİ "FE" MODELİ VE ÜÇ KATLI TELEFON SÖYLENTİLERİ

Diğer raporlar, bu yıl Flip 7 ve Fold 7'ye sürpriz bir modelin daha eşlik edebileceğini öne sürüyor: Galaxy Z Flip 7 FE. Bu "Fan Edition" modelinin, katlanabilir telefon dünyasına daha uygun fiyatlı bir giriş seçeneği sunması hedefleniyor.

Samsung'un ayrıca bu yılın ilerleyen zamanlarında piyasaya sürülmesi planlanan üç katlı bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı da söylentiler arasında.

Ancak bu cihazın çok sınırlı sayıda üretileceği ve yalnızca belirli bölgelerde satışa çıkacağı tahmin ediliyor.