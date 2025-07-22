Samsung Galaxy Z Fold 7 ekran onarımı, yeni bir telefon kadar pahalı

Samsung'un büyük bir ilgiyle karşılanan yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 7'yi almayı düşünenler için uyarı niteliğinde bir rapor yayınlandı.

SamMobile'ın haberine göre, cihazın ekran onarım maliyetleri dudak uçuklatacak seviyelerde.

İŞTE DUDAK UÇUKLATAN ONARIM FİYATLARI

Rapora göre, Galaxy Z Fold 7'nin ana esnek ekranının onarım maliyeti yaklaşık 761 euroyu buluyor.

Bu rakamın yalnızca parça ücreti olduğu ve işçilikle birlikte daha da artacağı, hatta bazı yeni amiral gemisi telefonların fiyatını aştığı belirtiliyor.

GARANTİ VE KORUMA PLANLARI NEDEN ÖNEMLİ

Bu yüksek onarım maliyetleri, Samsung Care+ gibi uzatılmış garanti ve kaza koruma planlarının önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

Katlanabilir telefonlara yatırım yapmayı planlayan kullanıcıların, olası bir kaza sonrası ağır bir fatura ile karşılaşmamak için bu tür ek korumaları değerlendirmeleri şiddetle tavsiye ediliyor.