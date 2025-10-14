Samsung Galaxy Z Fold 7'nin lüks versiyonu tanıtıldı

Samsung, sadece Çin pazarına özel olarak geliştirdiği W serisinin yeni modeli W26’yı resmi olarak tanıttı. Cihaz, temelde Galaxy Z Fold 7'nin lüks bir versiyonu olarak konumlandırılıyor.

ALTIN RENKLİ ÇERÇEVELER, AYNI DONANIM

W26'nın donanımı, Galaxy Z Fold 7 ile birebir aynı; 7.6 inç ana ekran, Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ve 12 GB RAM gibi özellikler korunuyor.

Cihazı farklı kılan ise tasarımında kullanılan altın renkli çerçeveler ve daha lüks detaylar oluyor.

FİYATI 2 BİN 390 DOLARI AŞIYOR

W26, tam anlamıyla “lüks segment” bir fiyat etiketine sahip. Telefon, Çin’de 16 bin 999 yuan, yani yaklaşık 2 bin 390 dolar fiyatla satışa çıkacak.

Bu fiyatlandırma, onu Samsung’un bugüne kadar ürettiği en pahalı katlanabilir telefonlardan biri yapıyor.